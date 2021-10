Credito: sportelli a Potenza per imprenditori e famiglie

(ANSA) - POTENZA, 28 OTT - Da mercoledì 3 novembre, in diversi uffici comunali di Potenza, saranno aperti tre sportelli informativi, dove dei tutor offriranno un servizio di consulenza per agevolare l'accesso al microcredito imprenditoriale e sociale; l'importo massimi erogabile sarà di 40 mila euro, per le imprese, e di diecimila euro, per le famiglie: l'iniziativa è stata presentata stamani in un incontro con i giornalisti, a Potenza.

Il progetto, che è stato presentato dal sindaco di Potenza, Mario Guarente, e dal presidente dell'associazione 'Basilicata sociale', Enrico Mistrulli, è stato proposto dall'associazione al Comune, che ha concesso la disponibilità, per aprire gli sportelli, delle proprie sedi di piazza Matteotti, via Nazario Sauro e Sant'Antonio la Macchia.

I tre tutor, Luigi Iannelli, Giusy Pedano e Sabrina Mazzilli, offriranno una consulenza gratuita a chi, in assenza di garanzie reali, non avrebbe altro modo per accedere al credito. (ANSA).