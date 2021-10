Covid: in Basilicata 24 positivi su 584 tamponi esaminati

(ANSA) - POTENZA, 28 OTT - Ventiquattro dei 584 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono scesi da 21 a 20 i pazienti ricoverati negli ospedali (nessuno è in terapia intensiva).

Le persone in isolamento domiciliare sono 791 e 15 sono i nuovi guariti. Ieri sono state effettuate 835 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 432.010 (78,1 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 392.028 (70,9 per cento). La terza dose è stata data già a 5.686 persone. (ANSA).