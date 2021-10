Milite ignoto: a Potenza la staffetta per 100/o traslazione

(ANSA) - POTENZA, 26 OTT - È stata inaugurata stamani, al monumento ai Caduti, nel parco di Montereale di Potenza, con l'alzabandiera e le note dell'inno di Mameli, la staffetta di 24 ore dei militari del Comando militare esercito "Basilicata", per commemorare il centesimo anniversario della traslazione della salma del Milite Ignoto: alla cerimonia hanno partecipato le autorità militari ed il presidente del consiglio comunale di Potenza, Francesco Cannizzaro.

La staffetta prevede un percorso cittadino della lunghezza di sei chilometri, che attraverserà le principali vie del capoluogo lucano.

Il passaggio del testimone tra i 48 militari del comando di Basilicata che si alterneranno nella gara, avverrà in via Ciccotti, dove ha sede il Comando militare Esercito "Basilicata".

La competizione sportiva, non agonistica, si sta svolgendo in contemporanea in 25 città del Centro - Sud Italia, comprese le isole, dove insistono i comandi dell'Esercito che dipendono dal Comando delle forze operative Sud, di Napoli.

La staffetta si concluderà dove è cominciata, domani, alle ore 10.30, con la consegna del testimone da parte dell'ultimo staffettista, il tenente colonnello Guglielmo Cortese, al generale di Corpo d'armata, comandante delle forze operative Sud, Giuseppenicola Tota.

Al termine l'amministrazione comunale di Potenza consegnerà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto in una cerimonia alla quale, tra gli altri, parteciperanno il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, il sindaco, Mario Guarente ed i componenti del consiglio comunale dei ragazzi. (ANSA).