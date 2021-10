Tecnologia: l'11 dicembre inaugurazione della Cte a Matera

(ANSA) - MATERA, 25 OTT - La Casa delle tecnologie emergenti di Matera sarà inaugurata l'11 dicembre e sarà seguita dalla prima edizione della "Matera Digital Week", una settimana dedicata ai sei laboratori in cui è articolato il progetto, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico.

Lo hanno reso noto i promotori dell'iniziativa. La sede della Cte sarà dotata di strumenti all'avanguardia: "Entro dicembre - ha spiegato il vicesindaco e assessore all'innovazione del Comune, Alberto Acito - San Rocco avrà anche un nuovo aspetto.

L'ingresso e gli spazi comuni della Cte saranno ridisegnati.

Vogliamo che questa sede diventi una 'casa' anche per studenti e start up, che possano trovarvi un ambiente accogliente e una connessione efficiente per poter lavorare". (ANSA).