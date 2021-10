Turismo: Cam, coinvolgere imprese e amministrazioni

(ANSA) - POTENZA, 23 OTT - Il Cam (Consorzio Albergatori Matera), "nato nel 2003 per riunire le eccellenze del settore ricettivo materano e che oggi conta circa 40 imprese consorziate, tra strutture alberghiere ed extra-alberghiere, ha eletto come nuovo presidente Tommaso Mariani". Vicepresidente è Marisa Amoroso, mentre Gregorio Padula, Saverio D'Ercole e Vito Latorre sono stati eletti consiglieri.

In un comunicato è specificato che si tratta di "un direttivo che inizia a lavorare in un periodo molto importante e delicato, quello della ripresa dopo la pandemia da Covid che, a Matera, ha dato ottimi risultati per la stagione estiva pur richiedendo sforzi importanti per una ripartenza che produca effetti duraturi nel settore. Un'azione che deve essere corale e coinvolgere, una volta per tutte, il mondo dell'impresa e le amministrazioni locali, Comune di Matera e Regione Basilicata in primis, per raggiungere risultati concreti su obiettivi storici, come la destagionalizzazione e l'aumento della permanenza media in città, ma anche per intercettare e far radicare, sul territorio, nuovi trend turistici in sviluppo e in crescita".

