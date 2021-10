Rifiuti: a Matera a settembre differenziata al 76,1%

(ANSA) - MATERA, 22 OTT - A Matera, nello scorso mese di settembre, il 76,1% dei rifiuti è stato differenziato. Lo ha reso noto il sindaco, Domenico Bennardi (M5S), specificando che si tratta di "un trend in costante crescita, che ha consentito di superare abbondantemente quello che era stato fissato come obiettivo da raggiungere dopo il primo anno: cioè il 70 per cento di raccolta differenziata a ottobre 2021".

"A distanza di un anno dall'avvio del servizio - ha aggiunto il primo cittadino - possiamo senz'altro fare un bilancio positivo della raccolta differenziata, con la conferma che il passaggio da un'economia di tipo lineare a una di tipo circolare è possibile se vi è impegno da parte dell'amministrazione comunale e attenzione da parte dei cittadini che hanno partecipato diligentemente". (ANSA).