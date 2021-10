Calcio: Trocini, ho accettato il Potenza in 12-13 secondi

(ANSA) - POTENZA, 22 OTT - "Per me Potenza è una grande opportunità: ho accettato in 12-13 secondi. E sono certo che questa squadra possa fare meglio": sono state queste le prime parole di Bruno Trocini, nuovo allenatore della formazione rossoblù, che dopo dieci giornate, con 7 punti, è penultima in classifica del girone C della serie C. L'esordio dell'ex tecnico di Rende e Virtus Francavilla - che ha preso il posto dell'esonerato Fabio Gallo - sarà domenica prossima, 24 ottobre, in casa, allo stadio Viviani, contro il Latina.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il presidente, Salvatore Caiata, il quale ha raccontato ai giornalisti che con Trocini c'erano stati contatti già in estate, "prima che Gallo ci desse la sua disponibilità a rimanere con noi" dopo la salvezza raggiunta nella scorsa stagione senza passare per i play out. (ANSA).