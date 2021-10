Covid: in Basilicata in 7 giorni -43,3% nuovi casi

(ANSA) - POTENZA, 21 OTT - "Nella settimana 13-19 ottobre" in Basilicata "si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per centomila abitanti (166) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-43,3%) rispetto alla settimana precedente": è il risultato del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

L'analisi spiega che sono anche "sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (0%) occupati da pazienti covid-19". (ANSA).