Asm: "Riprendono i controlli sugli esposti all'amianto"

(ANSA) - MATERA, 21 OTT - All'ospedale Madonna delle Grazie di Matera il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto riprenderà lunedì 25 ottobre "dopo una pausa di circa un mese, dovuta al riassetto tecnico organizzativo degli ambulatori specialistici coinvolti nella sorveglianza e alla temporanea indisponibilità, per motivi di salute, del personale medico specialistico". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Azienda sanitaria di Matera (Asm).

Nel comunicato è specificato che "i lavoratori verranno contattati direttamente dal personale sanitario e le visite riprenderanno nel massimo rispetto dei protocolli anti covid-19, "per questa ragione - ha sottolineato il Commissario straordinario dell'Asm, Sabrina Pulvirenti - si invitano tutti i lavoratori ex esposti ad amianto ad applicare i corretti comportamenti indispensabili all'evitare la diffusione del covid: distanziamento e corretto utilizzo delle mascherine".

