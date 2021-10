Bracconaggio: nel Materano scoperti 18 'richiami' vietati

(ANSA) - POTENZA, 19 OTT - Diciotto 'richiami' vietati sono stati scoperti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Matera nell'ambito di un'operazione antibracconaggio denominata "Specchietto per le allodole". Gli artifizi elettromeccanici - che erano nascosti "tra sassi e vegetazione" - sono stati trovati durante controlli effettuati "nelle aree interne della collina materana sino - è specificato in un comunicato - alle zone contermini alla fascia costiera". Indagini sono in corso per identificare chi ha posizionato i 'richiami'. (ANSA).