Lama: Simonetti (Cseres), lottò per la Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - "A cento anni dalla nascita di Luciano Lama, partigiano, sindacalista e vicepresidente del Senato, è doveroso ricordare il suo contributo di lotta e di progetto alla Basilicata": lo ha detto l'ex segretario regionale della Basilicata della Cgil, Pietro Simonetti.

"Lama, durante la 'Vertenza Basilicata', portata avanti negli anni Settanta e per la ricostruzione post sisma negli anni Ottanta - ha aggiunto - partecipò a molte iniziative in terra lucana che sfociarono in grandi manifestazioni ed in momenti di elaborazione delle piattaforme vertenziali unitarie. La Basilicata deve a Lama, Carniti e Vanni la istituzione della Università, conquistata durante la trattativa con il Governo Forlani nell'ambito della legge 219/81. Importante è anche l'attuazione dei progetti irrigui, gli investimenti del Cipe e quelli relativi al consolidamento dell'apparato produttivo, le infrastrutture stradali e ferroviarie. Anche la realizzazione della sede di via Bertazzoni, a Potenza, e quella di Matera furono effettuate con il suo sostegno con la sottoscrizione di fondi effettuata da categorie e lavoratori. Decisivo - ha concluso Simonetti - fu il suo ruolo nella lotta contro il terrorismo e per la democrazia con la forte partecipazione del mondo del lavoro. Continueremo a ricordalo anche con specifiche iniziative nei prossimi mesi". (ANSA).