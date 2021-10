Green pass: corteo a Potenza, erosione costante dei diritti

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - "Quella messa in atto dal Governo, attraverso l'istituzione del green pass, è un'erosione costante dei diritti e delle libertà fondamentali": lo ha detto Antonella Masi, una degli organizzatori della manifestazione contro il certificato verde, che si è svolta in serata a Potenza.

Il corteo, composto da circa quaranta persone, ha attraversato il centro storico della città e si è concluso in piazza Mario Pagano, dove sono stati letti dai partecipanti alcuni articoli della Costituzione.

La manifestazione, che è stata costantemente vigilata da Carabinieri e Polizia - hanno detto gli organizzatori - "è composta da amici che si sono organizzati attraverso un passaparola. Siamo tutte persone sensibili a questo tema", hanno concluso. (ANSA).