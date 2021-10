Ferrovie: Ferrandina-Matera, l'inizio dei lavori nel 2023

(ANSA) - MATERA, 14 OTT - I lavori per il completamento della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera cominceranno nel 2023 e si concluderanno nel 2026: lo ha confermato nel pomeriggio, a Matera, l'ad di Rfi, Vera Fiorani, che è commissario per la realizzazione dell'opera, al termine di una riunione con l'assessore ai trasporti della Regione Basilicata, Donatella Merra.

Parlando con i giornalisti, Fiorani ha spiegato che entro il prossimo mese di dicembre sarà varato il progetto definitivo dell'opera, che aspetta una valutazione di impatto ambientale per la galleria di Miglionico (Matera); l'appalto avverrà nel 2022. L'opera - che comprende anche 12 viadotti - richiederà una spesa di 365 milioni di euro, cinquanta dei quali provenienti dal Pnrr.

Già da ora si sta valutando la possibilità di prolungare la linea da Matera verso la linea ferroviaria adriatica, per sfruttare a vantaggio della Basilicata lo sviluppo del traffico merci che sta interessando la Puglia e tutta la dorsale: allo studio vi sono tre opzioni. Alla riunione con Fiorani e Merra hanno partecipato anche il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e tecnici di diversi enti. (ANSA).