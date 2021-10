Covid: Basilicata, undici positivi su 649 tamponi esaminati

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - Undici dei 649 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche altre 57 guarigioni, portando a 27.968 il totale dei lucani che hanno superato la malattia.

Negli ospedali lucani restano ricoverate26 persone, ma nessuna di loro è in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.071.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, ne sono state somministrate 1.377: sono 427.075 coloro che hanno ricevuto la prima dose (77,2 per cento), mentre sono 387.201 quelli che hanno avuto anche la seconda (70 per cento) (ANSA).