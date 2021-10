"Contro i ritardi dell'Alsia" flash mob della Coldiretti

(ANSA) - POTENZA, 13 OTT - "Insieme agli imprenditori agricoli", Coldiretti Basilicata "tornerà in strada domani dalle ore 10.30 alle 12.30 per un flash mob in programma a Matera, in via Annunziatella, nell'area antistante l'ingresso della sede dell'Alsia, l'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura, per manifestare contro l'inspiegabile ritardo nell'esame e nell'approvazione del nuovo Regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'organizzazione di categoria.

"L'approvazione del regolamento si rende necessaria e non più procrastinabile - ha sottolineato il direttore della Coldiretti Basilicata, Aldo Mattia - in quanto l'Alsia deve completare la dismissione del patrimonio della Riforma Fondiaria, che si protrae ormai da diversi anni con grave pregiudizio per le centinaia di coltivatori diretti lucani". In occasione del flash mob è "prevista la presenza nell'area antistante l'ingresso dell'Alsia anche di trattori". (ANSA).