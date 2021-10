Lavoro nero: irregolarità in pescheria, due denunce

(ANSA) - VIGGIANO, 12 OTT - Due lavoratori in nero - uno dei quali percepiva il reddito di cittadinanza, l'altro l'indennità di disoccupazione - sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza durante controlli che hanno riguardato una pescheria che opera in Val d'Agri.

I due stavano vendendo prodotti ittici su aree pubbliche senza le autorizzazioni previste dalla legge, sia amministrative sia sanitarie: i militari delle fiamme gialle hanno sequestrato il veicolo, le attrezzature e hanno deciso sanzioni amministrative per 40 mila euro. Sono state avviate le procedure per il recupero delle indennità indebitamente percepite. (ANSA).