Libri: sei case editrici lucane al Salone di Torino

(ANSA) - POTENZA, 11 OTT - "Sono sei le case editrici lucane accreditate per la 33/a edizione del Salone internazionale del libro di Torino, un evento importate che quest'anno ha una doppia valenza perché finalmente potremo tornare in presenza; l'impegno del consiglio regionale di Basilicata è quello di comunicare le radici della nostra regione": lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala.

La partecipazione della Regione Basilicata al Salone internazionale, che si svolgerà al Lingotto Fiere del capoluogo piemontese, dal 14 al 18 ottobre, è stata presentata in un incontro con i giornalisti che si è svolto stamani, nel palazzo del Consiglio regionale lucano, da Cicala, dal direttore generale del Consiglio regionale, Emilio Libutti e del dirigente della struttura di coordinamento comunicazione ed eventi, Pierluigi Maulella. (ANSA).