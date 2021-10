Cgil: Bardi visita sede Basilicata, violenza mai consentita

(ANSA) - POTENZA, 11 OTT - "La violenza non è mai consentita, bisogna condannare queste frange estremiste": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in visita alla sede regionale della Basilicata della Cgil, a Potenza, dove ha incontrato il segretario, Angelo Summa, dopo l'assalto avvenuto sabato scorso, a Roma, nella sede nazionale dell'organizzazione sindacale.

Summa ha annunciato una convocazione per domani in Prefettura per discutere "del rischio di atti emulativi". (ANSA).