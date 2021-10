Pnrr: in Basilicata una Struttura di missione

(ANSA) - POTENZA, 09 OTT - Per agevolare "la realizzazione in Basilicata dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Pnrr", la Giunta regionale lucana ha istituito una Struttura di missione che "in stretto raccordo con il Dipartimento programmazione" ha come obiettivo "la puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani e Programmi regionali, attraverso un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori".

"Si tratta - ha detto il presidente della Giunta, Vito Bardi - di uno strumento importante, che avrà una grande centralità in vista del Pnrr e che garantirà un nuovo e maggiore know-how per l'attuazione del Pnrr. La nostra azione di cambiamento della macchina amministrativa regionale continua". (ANSA).