Regione: ecco chi sono i nuovi direttori generali

(ANSA) - POTENZA, 06 OTT - "Si tratta di un primo segnale di cambiamento, come avevo promesso in Consiglio regionale": così, attraverso l'ufficio stampa, il presidente della Giunta lucana, Vito Bardi (centrodestra), ha commentato la nomina dei nuovi direttori generali delle Direzioni, non più - è specificato nel comunicato - direttori generali di Dipartimento.

"Non è più presente - è scritto nella nota - il Dipartimento Presidenza della Giunta: al suo posto la Direzione generale Personale e Organizzazione, che sarà guidata dal Maria Carmela Panetta. Per quanto concerne le altre Direzioni attestate alla Presidenza della Giunta, Alfonso Morvillo è stato indicato per l'incarico di vertice della Direzione generale per la Programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, mentre al vertice della Stazione unica appaltante (Sua) è stato individuato Donato Del Corso. Alla Direzione generale per la Salute e le politiche della persona, è stato indicato Domenico Tripaldi. Emilia Piemontese è stata invece individuata per l'incarico di vertice della Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali.

Roberto Tricomi rivestirà l'incarico di vertice della Direzione generale per le Infrastrutture e la mobilità. Canio Alfieri Sabia è stato indicato per l'incarico di vertice della Direzione generale per lo Sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità. Liliana Santoro è stata nominata per l'incarico di vertice della direzione generale Ambiente ed energia". (ANSA).