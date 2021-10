Mafia: Vallone, valuteremo su istituzione Dia in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 04 OTT - "Se ci saranno gli aumenti di organico richiesti, prossimamente metteremo all'ordine del giorno la valutazione sull'istituzione della Direzione investigativa antimafia (Dia) anche in Basilicata": lo ha detto oggi a Potenza, il dirigente generale di pubblica sicurezza della Direzione investigativa antimafia, Maurizio Vallone.

Il direttore della Dia ha partecipato ad un convegno organizzato dalla Banca d'Italia sul tema della "prevenzione e repressione del riciclaggio di proventi illeciti".

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Vallone ha detto che "sono molti i procuratori che chiedono uffici Dia nella loro circoscrizione. C'è la Sardegna che è completamente sprovvista, - ha spiegato - c'è Ancora con le Marche, ci sono molte realtà che richiedono uguale attenzione. In questo momento - ha concluso Vallone - stiamo potenziando strutture come Catanzaro, Bologna e Brescia". (ANSA).