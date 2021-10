Covid: nel fine settimana in Basilicata 65 nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 04 OTT - Sessantacinque dei 919 tamponi tamponi analizzati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale, che ha registrato anche un'altra vittima del coronavirus.

In due giorni sono guarite 68 persone, mentre sono 33 quelle ricoverate negli ospedali (una delle quali in terapia intensiva). Sono state effettuate 2.442 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 422.503 (76,4 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 379.790 (68,6 per cento). (ANSA).