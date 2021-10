Basket: a Valerio Bianchini il premio 'Nico Messina'

(ANSA) - POTENZA, 04 OTT - Sarà conferito a Valerio Bianchini - il primo coach capace di vincere lo scudetto italiano su tre panchine diverse, Cantù (1981), Roma (1983) e Pesaro (1988) - il premio "Nico Messina", dedicato alla memoria dell'allenatore di basket - nato a Potenza nel 1922 e morto a Genova nel 2005 - che guidò la mitica Ignis Varese a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta e noto anche per essere stato lo scopritore di Dino Meneghin.

La cerimonia di consegna della terza edizione del premio, promosso dal Comitato regionale della Basilicata della Fip (Federazione italiana pallacanestro), è in programma lunedì 11 ottobre, alle ore 18, al teatro Stabile di Potenza. Nell'albo d'oro del premio "Nico Messina", Bianchini (sulla panchina della nazionale italiana dal 1985 al 1987 e vincitore anche di due Coppe dei Campioni, di una Coppa intercontinentale, di una Coppa delle Coppe e di una Coppa Italia) succede a Boscia Tanjevic (2018) e a Carlo Recalcati (2019).

L'annuncio dell'assegnazione del premio a Valerio Bianchini è stato dato in serata, in una conferenza stampa che si è tenuta nel Palazzo della Cultura del capoluogo lucano. Durante l'incontro con i giornalisti, l'assessore comunale allo sport, Patrizia Guma, il presidente del Comitato lucano della Fip, Giovanni Lamorte, e il presidente regionale del Cna (Comitato nazionale allenatori), Gianfranco Pace, hanno messo in evidenza che "questo premio, in ricordo di un illustre uomo potentino e protagonista per anni del basket italiano, rappresenta un ulteriore, importante segnale di ripresa delle attività sportive". (ANSA).