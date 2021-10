Lesioni e ferimento: emessi tre daspo urbani nel Potentino

(ANSA) - POTENZA, 02 OTT - Tre daspo urbani sono stati emessi dal questore di Potenza a carico di due uomini di Muro Lucano (Potenza) e di un minorenne di Atella (Potenza) dopo che i tre sono stati protagonisti di episodi di violenza avvenuti nei mesi scorsi.

I due uomini, nell'agosto scorso, una notte ferirono il proprietario di un bar e il fratello, danneggiando il locale: uno dei due aggredì e ferì anche due Carabinieri, oltre a danneggiare l'auto di servizio. Fu arrestato e poi sottoposto all'obbligo di firma cinque volte alla settimana. Il daspo emesso dal questore prevede per lui il divieto di accesso a tutti i pubblici esercizi della provincia di Potenza per due anni; all'altro uomo, che fu solo denunciato, il provvedimento vieta l'accesso per 18 mesi a pubblici esercizi "specificamente individuati".

Il minorenne di Atella, nel giugno scorso, ferì all'addome un giovane nella villa comunale di Rionero in Vulture (Potenza) per motivi banali, dopo una lite avvenuta in un locale. Poco dopo, fu fermato dai Carabinieri. Per lui, il daspo prevede il divieto di ingresso in quel locale per 18 mesi, esteso anche ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento situati vicino alla villa comunale. (ANSA).