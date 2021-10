Comunali: 125mila lucani al voto per eleggere 26 sindaci

(ANSA) - POTENZA, 01 OTT - Sono in totale 124.989 gli elettori chiamati alle urne in Basilicata per le elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre: si rinnoveranno i Consigli comunali e i sindaci di 26 Comuni, 20 in provincia di Potenza e sei in quella di Matera. Solo in due, a Melfi (Potenza) e Pisticci (Matera), che hanno una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, si voterà con il sistema del doppio turno, con l'eventuale ballottaggio in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre. (ANSA).