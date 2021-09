Vaccini: Bardi, in Basilicata nell'ultima settimana +18%

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - "Basilicata al settimo posto in Italia per vaccinazioni su popolazione: da settimane siamo tra le migliori regioni d'Italia. Un dato molto positivo che voglio condividere con l'assessore alla Sanità, medici, infermieri, volontari, protezione civile e con tutti i cittadini lucani che stanno dando l'esempio. Nell'ultima settimana, c'è stato un aumento delle vaccinazioni: +18% rispetto ai 7 giorni precedenti". Lo ha messo in evidenza, in una nota, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Secondo il governatore lucano, "probabilmente avranno inciso la vaccinazione libera senza prenotazione e il green pass, che sarà obbligatorio nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre. Ricordo che i lucani possono vaccinarsi semplicemente recandosi con la propria tessera sanitaria presso i tanti punti vaccinali presenti in regione. Siamo ormai a quasi l'80% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo, un altro dato sopra la media nazionale. Infine - ha concluso Bardi - procedono le somministrazioni anche della terza dose". (ANSA).