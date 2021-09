Polizia: a Potenza commemorato l'assistente Rosa

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - L'assistente della Polizia di Stato Giambattista Rosa - morto a 34 anni, il 25 settembre 1989, otto mesi dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mentre era a bordo di una Volante - è stato commemorato oggi in una cerimonia che si è tenuta nella Questura di Potenza.

Il 25 settembre 2014 - è sottolineato in un comunicato diffuso dalla Questura del capoluogo lucano - gli è stata intitolata la sala riunioni della stessa Questura di Potenza mentre l'amministrazione comunale di Potenza gli ha intitolato una gradinata nei pressi di viale Firenze. (ANSA).