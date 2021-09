Edilizia: 70/o anniversario Feneal, priorità è la sicurezza

(ANSA) - POTENZA, 23 SET - "Purtroppo dopo 70 anni la Basilicata è una regione ancora difficile da raggiungere, che ha bisogno di infrastrutture, una regione che ha bisogno di una nuova programmazione": lo ha detto, a Potenza, il segretario regionale della Basilicata della Uil, Vincenzo Tortorelli, in occasione del settantesimo anniversario della fondazione della Feneal Uil che, il 22 settembre 1951, organizzava nel capoluogo lucano il primo Congresso nazionale.

"I 70 anni della Feneal Uil ricorrono in un momento importante della storia e della programmazione - ha spiegato Tortorelli - noi auspichiamo un confronto con la Regione per poter programmare e investire, con lo spirito e la voglia di tanti uomini e donne che - ha concluso - 70 anni fa hanno costituito a Potenza la categoria nazionale degli edili e degli affini".

"La priorità - ha evidenziato il segretario generale Feneal Uil, Vito Panzarella. continua ad essere la sicurezza sui posti di lavoro, soprattutto dopo la pandemia, abbiamo notato che sono aumentati in particolare i morti". (ANSA).