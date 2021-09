Covid: in Basilicata 38 positivi su 858 tamponi molecolari

(ANSA) - POTENZA, 23 SET - Trentotto dei 858 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono state registrate altre 40 guarigioni di persone residenti in Basilicata.

Sempre ieri, in Basilicata, sono state effettuate 2.937 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid sono 417.017 (75,4 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 365.358 (66 per cento).

