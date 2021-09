A Matera è protagonista la scrittura al femminile

(ANSA) - MATERA, 22 SET - Dopo due anni di interruzione, a Matera, da domani, 23 settembre, e fino al 26 settembre, tornerà il Women's Fiction Festival, una manifestazione, giunta alla 15/a edizione, "dedicata alla scrittura al femminile, ma che prova anche ad immergersi nella realtà che lo circonda affrontando temi di grande attualità sempre attraverso la potente voce della scrittura". E così si parlerà anche di Afghanistan, con Enaiatollah Akbari, autore con Fabio Geda di "Storia di un figlio. Andata e ritorno" (Baldini & Castoldi).

Durante la conferenza stampa di presentazione - che si è tenuta oggi nel Municipio della Città dei Sassi, nel 2019 Capitale europea della Cultura - è stato anche annunciato che la sera di domenica 26 settembre il premio "La Baccante" sarà consegnato a Stefania Auci. "È un premio - hanno spiegato gli organizzatori - alla sua determinazione, al suo talento, alla sua crescita come donna, mamma, insegnante, e come scrittrice che raggiunge il successo attraverso la bravura, la costanza e l'impegno".

Mariateresa Cascino, presidente di Matera Letteratura, ha sottolineato che "dopo due anni di silenzio tornano a essere protagoniste la lettura e la scrittura, utili strumenti per ritrovare la gioia dello stare insieme". Enaiatollah Akbari "si unirà a scrittrici riconosciute a livello nazionale ed internazionale, aspiranti scrittrici con un manoscritto nel cassetto, editor ed agenti letterari alla scoperta di talenti da lanciare nel panorama editoriale italiano e non solo che si sono dati appuntamento a Matera ". (ANSA).