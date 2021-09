Industria: dialogo Confindustria-Apibas per il rilancio

(ANSA) - POTENZA, 20 SET - Per rilanciare la competitività delle aree industriali è necessario "dare vita a un dialogo strutturato e permanente": è questo l'esito dell'incontro che si è svolto oggi, a Potenza, tra il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, il direttore generale, Giuseppe Carriero e l'amministratore unico delle Aree produttive industriali di Basilicata (ApiBas), Luigi Vergari.

"Un incontro -ha spiegato l'ufficio stampa di Confindustria - che ha messo al centro le azioni che le imprese ritengono prioritarie rispetto alle attività della nuova società titolare della promozione dello sviluppo industriale".

"E' stato un confronto particolarmente fruttuoso - ha commentato Somma - per inquadrare le tematiche che riteniamo cruciali per il rilancio delle nostre aree industriali, che, soprattutto in questa fase di delicata ripartenza, necessitano di servizi qualificati, sia tradizionali che innovativi, per recuperare livelli di competitività funzionali - ha concluso il presidente di Confindustria Basilicata - al consolidamento del tessuto imprenditoriale esistente e all'attrazione di nuovi investimenti".

Per Vergari, "ApiBas entra nella sua piena operatività e lo fa mettendo al centro l'ascolto del mondo imprenditoriale. Non casualmente - ha aggiunto - per il primo confronto istituzionale, abbiamo scelto di incontrare il presidente degli industriali lucani per improntare l'azione della Spa alla forte concretezza e qualificarne l'azione con servizi basati sulle reali esigenze delle imprese e finalizzati - ha concluso Vergari - alla crescita economica e occupazionale del nostro territorio". (ANSA).