Ferrovie: Merra, a dicembre un contratto di servizio

(ANSA) - POTENZA, 17 SET - Un gruppo di lavoro è stato istituito dalla Regione Basilicata "per la redazione del nuovo contratto di servizio per il trasporto su ferro": lo ha annunciato l'assessore regionale ai trasporti, Donatella Merra, al termine di una riunione con i dirigenti di Trenitalia di Puglia e Basilicata.

"L'obiettivo del nuovo contratto di servizio, da firmare a dicembre, è quello di raggiungere un ulteriore miglioramento del trasporto pubblico in Basilicata; si punterà al sostanziale ammodernamento di tutto il materiale rotabile e a un modulare incremento del trasporto su ferro".

Il trasporto ferroviario in Basilicata - ha spiegato Merra - "vedrà un totale stravolgimento da qui ai prossimi cinque anni: mi riferisco in particolare - ha sottolineato l'assessore - alla realizzazione della Ferrandina-Matera, all'alta velocità Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto e all'elettrificazione della Potenza-Foggia".

Le opere infrastrutturali - ha concluso Merra - saranno realizzate "parallelamente allo sviluppo e agli investimenti ferroviari che si stanno concretizzando in regione attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che vedranno la luce entro il 2026". (ANSA).