Il 19 settembre tre piazze lucane per la Giornata della Sla

(ANSA) - POTENZA, 16 SET - Si svolgerà anche in tre piazze della Basilicata, domenica 19 settembre, la 14/a edizione della "Giornata nazionale della Sclerosi laterale amiotrofica", organizzata dall'Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), che coinvolgerà in tutta Italia oltre 300 volontari per tenere viva l'attenzione sulle "oltre seimila persone che in Italia convivono con la Sla". La Giornata si svolge "con l'alto patronato del Presidente della Repubblica" In Basilicata l'iniziativa si svolgerà a Potenza, nel parco dell'Europa Unita, a Matera nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa e a Castelsaraceno (Potenza) in piazza Piano della Corte. L'Aisla ha sottolineato anche il valore dell'iniziativa prevista il 18 settembre: "Una vera e propria magia che si ripete ormai da anni con 'Coloriamo l'Italia di verde'". In collaborazione con l'Anci, "centinaia di monumenti si illumineranno di verde, un segno di colore per ricordare che essere solidali è un valore che tutte le 'persone che aiutano persone' hanno nel cuore". L'Aisla ha invitato "tutti i cittadini ad accendere ognuno sulle proprie finestre e balconi di casa una luce verde, quale segno di omaggio al coraggio dei concittadini che lottano contro questa malattia". (ANSA).