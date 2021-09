Green pass: appello di Bardi ai lavoratori, vaccinatevi

(ANSA) - POTENZA, 16 SET - "Un appello a tutti i lavoratori perché si dotino del green pass, uno strumento fondamentale per la libertà di tutti", è stato rivolto dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il governatore lucano ha ricordato che "proprio per facilitare le operazioni", in Basilicata la vaccinazione è stata resa "libera, togliendo l'obbligo della prenotazione. E' sufficiente recarsi con la propria tessera sanitaria presso uno dei tanti punti vaccinali aperti in tutta la regione e chiedere di essere vaccinati".

Bardi ha sottolineato he "l'obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro è una decisione del Governo finalizzata a rafforzare la campagna vaccinale", e ha sottolineato che il 29 settembre la Basilicata dovrebbe riuscire a "coprire l'80 per cento della popolazione vaccinabile".

(ANSA).