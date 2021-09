Total: "Fermata generale del Centro Olio Tempa Rossa"

(ANSA) - POTENZA, 14 SET - TotalEnergies EP Italia, in una nota, ha comunicato che, "a partire da domani, 15 settembre, darà corso a una fermata generale degli impianti del Centro Olio Tempa Rossa", in Basilicata, "al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria programmata". Nella nota è specificato che "si prevede che la fermata duri circa due giorni".

"Sia nella fase di spegnimento degli impianti che in quella successiva di ripartenza - è scritto nel comunicato - potrebbero determinarsi fenomeni di incremento della visibilità della fiamma in torcia. Tutti gli interventi si collocano nell'ambito delle azioni volte al miglioramento continuo delle prestazioni e dell'affidabilità dell'impianto". (ANSA).