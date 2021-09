Brienza: abbattuto l'ultima diaframma della galleria Casola

(ANSA) - POTENZA, 14 SET - È stato abbattuto oggi l'ultimo diaframma della galleria naturale 'Casola', lunga 759 metri e realizzata da Anas per la Variante della strada statale Tito-Brienza, "situata in provincia di Potenza e già fruibile per circa 16 km". L'evento odierno "segue - ha reso noto l'Anas - l'abbattimento del diaframma dell'altra galleria della variante, la 'San Giuliano', effettuato lo scorso 22 luglio". Il nuovo tracciato della Tito-Brienza permetterà di non attraversare più la città burgentina. (ANSA).