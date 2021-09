Covid: Agenas, in Basilicata i ricoveri salgono al 14%

(ANSA) - ROMA, 09 SET - La percentuale di posti Covid in terapia intensiva cresce in Calabria (9%) e Marche (11%). Mentre cala in Basilicata (torna al 3%), Lazio (al 6%), Bolzano (al 7%), Piemonte (al 3%), Calabria (al 7%) e Sardegna, dove torna al 12%, pur restando oltre la soglia limite del 10%. A dirlo il monitoraggio dell'Agenas, che confronta i dati del 9 settembre con quelli di ieri.

L'occupazione dei posti nei reparti di area non critica cresce in Basilicata (arriva al 14%), Campania (al 10%), Liguria (al 5%) e Veneto (al 5%). Cala in Puglia e Umbria (al 7%) e Calabria, dove torna al 18%, pur restando oltre soglia limite, in questo caso del 15%. (ANSA).