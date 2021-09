Tumori: Oeci conferma accreditamento per il Crob

(ANSA) - POTENZA, 08 SET - L'Organization of European Cancer Institutes (Oeci) "ha formalizzato e concluso l'iter di accreditamento" dell'Irccs Centro di riferimento oncologico della Basilicata (Crob) di Rionero in Vulture (Potenza). Lo ha reso noto al Crob, che ne ha dato notizia, "la stessa organizzazione europea con una comunicazione contenente le congratulazioni per il percorso compiuto". L'accreditamento ha validità quinquennale e sarà effettivo fino al 31 agosto 2026.

L'Oeci "è l'organismo che comprende i principali ospedali oncologici europei, supportandone la crescita in termini di qualità dei trattamenti e della ricerca scientifica e definendone gli standard assistenziali ed organizzativi che devono essere coerenti e condivisi tra le varie strutture in tutta l'Europa". (ANSA).