Mostre: la storia di Matera sulle maioliche di Mitarotonda

(ANSA) - MATERA, 08 SET - La storia di Matera impressa su maioliche policrome e istoriate in maniera inedita nella originale mostra in 20 pannelli ''Storia di una città. Matera nelle maioliche di Giuseppe Mitarotonda'', allestita nel cortile del Palazzo del Governo, dove sarà visitabile fino al 10 ottobre prossimo.

Inaugurata oggi, la mostra è stata promossa dal Circolo culturale La Scaletta in collaborazione con la Prefettura e l'Università della Basilicata: propone un percorso nel tempo che fissa tappe importanti della storia millenaria della città.

