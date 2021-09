Merra: "Per i trasporti cambiamenti in positivo"

(ANSA) - POTENZA, 08 SET - "Il sistema regionale del trasporto pubblico locale riparte grazie all'accordo raggiunto fra Regione Basilicata, Province di Potenza e di Matera e consorzio Cotrab. L'intesa sottoscritta va a sanare una debitoria pregressa nei confronti del Cotrab di ben 45 milioni di euro, mette in campo 100 milioni di euro per il comparto, ma garantisce una serie di cambiamenti in positivo". Lo ha detto l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra.

L'accordo sul trasporto pubblico e i contratti che regoleranno il servizio fino alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore - ha aggiunto l'assessore - "saranno a vantaggio dei cittadini". (ANSA).