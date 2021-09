A Potenza "Più sport" paralimpico dal 10 al 12 settembre

(ANSA) - POTENZA, 08 SET - Sarà allestito un villaggio sportivo con oltre 40 federazioni che si esibiranno in 54 differenti discipline, "ospiti di prestigio come campioni olimpici", ed un'area dedicata alle discipline paralimpiche: sono queste alcune delle principali novità della sesta edizione di 'Più sport', la manifestazione che, dal 10 al 12 settembre, si svolgerà nel centro storico di Potenza.

La tre giorni è stata presentata stamani in un incontro con i giornalisti nella Sala dall'Arco del Municipio del capoluogo lucano, dove erano presenti l'assessore allo sport del Comune di Potenza, Patrizia Guma, il presidente del comitato organizzatore 'Più sport', Giovanni Salvia, e il presidente del Coni Basilicata, Leopoldo Desiderio. (ANSA).