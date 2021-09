Scuola: assessore Basilicata, per il 13 saremo "pronti"

(ANSA) - POTENZA, 06 SET - Per il prossimo 13 settembre, quando anche in Basilicata è previsa la riapertura delle scuole, "ci faremo trovare pronti": lo ha detto, a margine di un incontro che si è svolto in prefettura, a Potenza, l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra.

"Nel pomeriggio di domani, 7 settembre - ha annunciato l'assessore - si insedierà un tavolo tecnico al quale sarà invitato anche il presidente dell'Anci, per analizzare e valutare - ha aggiunto - tutte le ulteriori misure di sicurezza necessarie sul trasporto pubblico locale in vista della ormai imminente riapertura delle scuole".

"La capienza massima dei mezzi è stata portata all'80 per cento, stiamo lavorando - ha concluso Merra - per garantire ai nostri studenti un ritorno tra i banchi e sugli autobus scolastici all'insegna della massima sicurezza". (ANSA).