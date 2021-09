Covid: in Basilicata nel fine settimana 38 nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 06 SET - Trentotto dei 1.093 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia, che registra anche 50 ricoverati in ospedale (tre sono in terapia intensiva).

In due giorni sono guarite altre 48 persone: in isolamento domiciliare vi sono 1.312 contagiati. Nel fine settimana sono state inoculate 4.894 dosi di vaccino. I lucani che hanno ottenuto la prima dose sono 405.963 (73,4%), mentre quelli che hanno ricevuto anche la seconda sono 330.076 (59,7%). (ANSA).