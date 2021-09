Covid: in Basilicata 48 nuovi positivi su 1.151 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 04 SET - Quarantotto dei 1.151 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, nel bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia, che registra anche 41 nuove guarigioni (ora sono, in totale, 26.450 coloro che hanno superato la malattia).

I ricoverati in ospedale sono 43, tre dei quali sono curati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 1.329 persone.

Ieri sono state eseguite in Basilicata 2.881 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 404.618 (73,1 per cento), mentre sono 326.527 (59 per cento), coloro che hanno avuto anche la seconda. (ANSA).