Alimentare: melanzana rossa Rotonda, il mercato si espande

(ANSA) - ROTONDA, 04 SET - E' "un mercato in continua espansione, che quest'anno è arrivato fino a Londra", quello della melanzana rossa di Rotonda (Potenza): è uno dei dati emersi in paese durante l'undicesima edizione de "Il bianco e la rossa", la festa dedicata proprio alla melanzana rossa e al fagiolo bianco del paese del Pollino.

In particolare, lo scorso anno sono stati raccolti "oltre 600 quintali" di melanzana rossa, "una produzione in continua crescita, con ben 150 mila piantine piantumate quest'anno, il 50 per cento in più rispetto al 2020". La festa si concluderà domani. (ANSA).