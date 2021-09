Unibas: 64 posti per il corso di laurea in Medicina

(ANSA) - POTENZA, 02 SET - "Con la somministrazione dei quiz agli aspiranti medici che hanno chiesto di frequentare in Basilicata il neonato corso di laurea mettiamo un altro importante tassello nel ricco mosaico di iniziative che il Governo regionale sta mettendo in campo per la crescita del nostro territorio, dei suoi giovani, delle sue intelligenze". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, "alla vigilia dell'avvio dei test in programma il 3 settembre in contemporanea in tutta Italia".

Nel comunicato è specificato che "a partecipare ai test in Basilicata saranno circa 300 aspiranti medici per 64 posti disponibili che potrebbero diventare 74 alla luce di un eventuale nuovo decreto da parte del Governo". (ANSA).