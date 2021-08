Vaccini: da domani a Potenza solo alle tende del Qatar

(ANSA) - POTENZA, 31 AGO - Da domani, mercoledì 1 settembre, "le vaccinazioni anti covid-19 per i cittadini-utenti di Potenza, saranno effettuate esclusivamente presso l'hub vaccinale ubicato nella tensostruttura del Qatar". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Asp (Azienda sanitaria di Potenza).

Nel comunicato è inoltre evidenziato che "Poste Italiane sta già provvedendo ad informare via sms tutti i cittadini che avevano la prenotazione in via Roma (palestra Rocco Mazzola) per comunicare loro il cambio del punto vaccinale". (ANSA).