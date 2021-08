Salute: dal 2/9 Asm Matera riprende attività apnee sonno

(ANSA) - MATERA, 30 AGO - Dal prossimo 2 settembre 2021 "riprenderanno, presso la pneumologia territoriale dell'Azienda Sanitaria di Matera le attività clinico-strumentali dell'ambulatorio per lo studio delle apnee nel sonno": lo ha annunciato la stessa Asm, spiegando che "tali attività, sospese a causa della pandemia da Sars-Cov-2, saranno riavviate secondo procedure che garantiranno la sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari".

In una nota, l'azienda sanitaria ha sottolineato che, "al fine di garantire la sicurezza di tali attività diagnostiche, i cittadini residenti in Basilicata, anche se vaccinati contro la malattia Covid-19, dovranno eseguire, nelle 48 ore precedenti l'esame, i tamponi nasofaringei molecolari che potranno essere prenotati tramite il sito ufficiale dell'Asm". (ANSA).