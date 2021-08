Covid: Basilicata, nel fine settimana 75 positivi e 2 morti

(ANSA) - POTENZA, 30 AGO - Da mercoledì prossimo, 1 settembre, "vaccinazione libera in tutti i punti vaccinali della Basilicata": lo ha annunciato il presidente della Regione, Vito Bardi, dopo un fine settimana durante il quale la regione è stata "ai vertici per vaccinazioni" ma ha registrato anche - secondo i dati della task force e del suo bollettino - 75 positivi su 1.503 tamponi analizzati e due morti (portando a 577 il totale delle vittime).

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 48 persone, una delle quali è in terapia intensiva. Nel fine settimana passato sono state eseguite 4.612 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 398.189 (72 per cento), mentre quelli che hanno ricevuto anche la seconda sono 317.434 (57,4 per cento). (ANSA).