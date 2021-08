Cinema David Cronenberg al secondo "Matera Film Festival"

(ANSA) - POTENZA, 28 AGO - Il cineasta canadese David Cronenberg sarà l'ospite d'onore della seconda edizione del "Matera Film Festival", in programma nella città dei Sassi dal 2 al 10 ottobre prossimo. Lo hanno annunciato gli organizzatori della manifestazione, che dedicheranno a Cronenberg - Leone d'oro alla carriere alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018 - una retrospettiva a lui dedicata, con otto dei suoi film: Scanners (1981), Videodrome (1983), The Dead Zone (La zona morta) (1983), The Fly (La mosca) (1986), Crash (1996), eXistenZ (1999); A History of Violence (2005) e Eastern Promises (La promessa dell'assassino) (2007). A Matera Cronenberg terrà "una masterclass aperta al pubblico e seguirà da vicino le principali attività in programmazione".

Il "Matera Film Festival" - con due nuovi partener, Rai Cinema Channel e il Salone Internazionale del Libro di Torino - avrà un concorso internazionale con tre categorie: cortometraggio, lungometraggio e documentario. Fra i premi, quelli di Rai Cinema Channel, quello per la sceneggiatura intitolato a Pasquale Festa Campanile e una serie di iniziative anche in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. (ANSA).